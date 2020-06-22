Флаг ЛГБТ на скульптуре «Родины-матери» в Киеве назвали монтажом

Видеокадры с «радужным» флагом ЛГБТ-движения на скульптуре «Родины-матери» в Киеве являются монтажом. Об этом передают передают «Українськi Новини» со ссылкой на Людмилу Рыбченко, замдиректора Музея истории Украины во Второй мировой войне, на территории которого расположен памятник.

«Нет, конечно, это никакая не акция, это дорисованный на компьютере монтаж», — сказала Рыбченко. Она отметила, что никто не обращался в музей с вопросом об организации подобного мероприятия. Более того, повесить флаг на скульптуру невозможно.

Рыбченко добавила, что сам факт проведения таких акций в музее, который рассказывает о Второй мировой войне, «не укладывается в голове».

21 июня 2020 года в Киеве состоялся онлайн-марш равенства KyivPride в рамках месяца ЛГБТ в мире. Активисты запустили дрон с флагом ЛГБТ. Он завис над памятником «Родины-матери» так, что флаг словно оказался повешен на меч скульптуры. «"Родина-мать" за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует», — говорится в подписи к опубликованному видео.

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