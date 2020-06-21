В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества. Ролик опубликован в Facebook.

Участники акции запустили дрон с радужным стягом. Коптер завис над памятником таким образом, что флаг как будто бы оказался повешен на меч скульптуры.

«"Родина-мать" за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует», — заявили в KyivPride.

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