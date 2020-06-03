Украинские геи и радикалы по очереди потребуют отставки Авакова

У зданий Верховной Рады и правительства в пятницу, 5 июня, пройдут две акции протеста, участники которых потребуют отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом пишет «Страна.ua».

Утром митинговать будут украинские радикалы, а во второй половине дня — представители ЛГБТ-сообщества и правозащитных организаций.

Так, движение за отставку главы МВД Украины «Прочь Авакова» запланировало митинг на 09:00 у здания парламента. Участники протеста потребуют отставки министра в то время, когда он будет выступать в здании Рады. Уже в 14:00 начнется акция «Против полицейского произвола на Украине» у кабинета министров. Ее организаторы — украинские геи из общественной организации KyivPride, а также Центр гражданских свобод и Украинский Хельсинский союз по правам человека. Они призывают желающих собираться мирно и без оружия, а во время акции протеста держать социальную дистанцию и быть в масках.

2 июня депутат от президентской партии «Слуга народа» Евгений Шевченко с трибуны парламента призвал отправить Авакова в отставку с поста главы МВД Украины. Позже стало известно, что народные избранники начали сбор подписей к проекту соответствующего постановления. Формальными поводами к отставке Авакова могут стать пытки и изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции Киевской области, а также криминальная разборка в Броварах.

Аваков сохранил министерский портфель после прихода к власти команды украинского президента Владимира Зеленского. Глава государства неоднократно отмечал, что министр внутренних дел находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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