Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости о перестрелке под Киевом напомнили ему 1990-е годы, передает «ЛIГА.Новости».

Глава государства провел встречу с премьером Денисом Шмыгалем и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

«Произошедшее даже столкновениями нельзя назвать. Это напоминало 90-е», — подчеркнул Зеленский. Он потребовал найти и привлечь к отвественности заказчиков и помочь людям, которые случайно пострадали из-за произошедшего.

Аваков доложил, что конфликт случился между пассажирскими перевозчиками, по предварительной версии, из-за коррупционных схем на тендерах. В перестрелке участвовали около 100 человек, три автобуса с вооруженными людьми приехали из Киева, один — из Винницкой области.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в городе Бровары Киевской области произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси.

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