Украинский мэр подал иск на 1 гривну против назвавшего его бандитом Зеленского

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего его бандитом. Об этом сообщил адвокат мэра Денис Цыпин, передает «Еспресо».

Бондаренко просит взыскать с Зеленского 1 гривну в качестве морального ущерба за «унижение чести, достоинства и деловой репутации».

Зеленский 20 мая во время своей пресс-конференции заявил, что «не сядет за стол с такими бандитами», как Бондаренко. «Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств», — отметил президент.

После этого мэр сообщил, что готовит иск. «Вы знаете, я сегодня впервые услышал о том, что на мне, оказывается, 19 уголовных дел. Мне даже мой адвокат позвонил после пресс-конференции и спросил — мол, что это за уголовные дела такие, почему я не в курсе, где они?» — рассказал Бондаренко журналистам.

Скандал с участием Бондаренко начался после того, как 30 апреля городской совет Черкасс решил ослабить в городе карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Решение раскритиковал Минздрав, а Зеленский пригрозил мэру проблемами, передав ему «пламенный привет» от себя, Службы безопасности Украины и МВД. Бондаренко в ответ заявил, что Зеленскому на местных выборах в Черкассах «нечего ловить».

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