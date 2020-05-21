Украинский мэр подаст в суд на назвавшего его бандитом Зеленского

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко начал готовить иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как глава государства в ходе пресс-конференции 20 мая назвал его бандитом. Об этом пишет «Страна.ua».

«Подаст ли Бондаренко иск против Зеленского за "бандита"? (И стоит ли?) Как считаете?» — написал на своей странице в Facebook украинский медиаюрист Валерий Макеев.

Комментарий к посту оставил лично Бондаренко: «Уже готовим».

Ранее Бондаренко заявил, что из-за слов Зеленского он задумывается, сел ли бы он с ним за один стол. «Вы знаете, я сегодня впервые услышал о том, что на мне, оказывается, 19 уголовных дел. (...) Мне даже мой адвокат позвонил после пресс-конференции и спросил — мол, что это за уголовные дела такие, почему я не в курсе, где они?» — прокомментировал он журналистам «Страны.ua» слова Зеленского.

Политический скандал с участием мэра и президента начался после того, как 30 апреля городской совет Черкасс принял решение об ослаблении в городе карантина, введенного на Украине для борьбы с коронавирусом. Решение раскритиковали в министерстве здравоохранения, а Зеленский пригрозил Бондаренко проблемами, передав ему «пламенный привет» от себя, Службы безопасности Украины и МВД. В ответ мэр заявил, что Зеленскому на местных выборах в Черкассах «нечего ловить».

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