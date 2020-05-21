В «украинском Ухане» число зараженных коронавиурсом подсчитают министры

В Черновицкой области, которая в СМИ получила прозвище «украинский Ухань», со специальным визитом побывают три министра. В регионе выявлено 2 842 из 19 706 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине. Об этом пишет «Страна.ua».

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в область вместе с ним отправятся министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Они собираются оценить ситуацию с распространением коронавируса на месте, выяснить, правильно ли ведется подсчет числа инфицированных коронавирусом. Министры планируют встретиться с врачами и медработниками, чтобы узнать, чего им не хватает и какая нужна помощь.

По словам Степанова, в Черновицкой области он собирается оценить реализацию второго этапа медицинской реформы и проблемы в этом вопросе.

Ранее украинское правительство приняло решение о введении с 22 мая так называемого адаптивного карантина для постепенного снятия ограничений. Он продлится до 22 июня. Будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, откроется внутригородское, пригородное и междугороднее автобусное сообщение. На этом фоне правительство решило возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.

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