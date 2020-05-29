Под Киевом криминальные группировки открыли стрельбу из-за маршруток

Криминальные группировки открыли стрельбу в Броварах Киевской области из-за маршрутных такси. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси», — написал Геращенко.

По его словам, это стало результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников Киевской области

Трое участников перестрелки ранены. Десять человек задержаны, у них изъяли охотничье и травматическое оружие. Задержанных проверят на причастность к другим преступлениям.

«Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки», — заявил Геращенко.

Ранее при въезде в Одессу задержали четырех иностранцев, которые 26 мая устроили в Киеве покушение на лидера международного наркокартеля из Черногории.

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