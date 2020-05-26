Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины на рыбалке

Национальная полиция Украины раскрыла подробности массового убийства в селе Новоселица Житомирской области 22 мая. Об этом сообщает «Украинская правда».

Семеро мужчин, убитых во время рыбалки, приезжали на участок к 58-летнему подозреваемому Анатолию Захаренко не первый раз. Один из погибших дружил с арендатором пруда около 10 лет, никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела погибших в нескольких местах. Двое мужчин, военнослужащие батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого, находились в беседке, где ужинали до начала стрельбы все приезжие и сам Захаренко. Тела еще двух мужчин, волонтера и нацгвардейца, полицейские нашли на входе в другое здание, где на момент конфликта некоторые гости уже спали. Еще трое лежали на кроватях в одной из комнат дома.

Обстановка на месте происшествия свидетельствует, что события были неожиданными для погибших, уточнили силовики.

Во время осмотра места преступления полицейские изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, оно было зарегистрировано. Подозреваемому принадлежало гладкоствольное ружье ИЖ-58. Погибшим — охотничьи карабины Remington, Ruger, Zbroyar Z15, АКМС-МФ1 и травматический пистолет ПМТ.

Ранее сообщалось, что жертвы перед трагедией припомнили арендатору пруда его российское происхождение и пригрозили ему изнасилованием из-за того, что он подал заявление в правоохранительные органы на полицейского, регулярно вымогавшего у него деньги. По словам жены стрелка, конфликт разгорелся из-за слов приезжих о том, что они воевали в Донбассе, а он не пустил своих детей в армию.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!