Убившего бойцов Нацгвардии украинца называли «Кацапом» и «Русским»

Соседи 58-летнего украинца Анатолия Захаренко, признавшегося в совершении массового убийства в селе Новоселица Житомирской области, рассказали журналистам о жизни стрелка. Об этом пишет агенство «Українські новини».

По их словам, в селе Захаренко называли «Кацапом» и «Русским». «Он примерно в 86-м году переехал из России. Устроился работать в колхоз водителем, потом работал при сельсовете трактористом — и до сегодня помогал пахать что-то, если кому-то надо было. А вообще был в последнее время безработным, жил на пенсию по инвалидности — у него были проблемы с сердцем», — сказал один из местных жителей.

Он добавил, что Захаренко зарабатывал деньги, пуская людей ловить рыбу на свой пруд. Жители Новоселиц подчеркнули, что увлечением Анатолия была охота. На ружье, по их словам, у него было разрешение, опасений Захаренко не вызывал: «Нормальный дядька, никаких замашек у него не было».

Ранее 22 мая сообщалось ,что жертвы Захаренко перед трагедией вспомнили мужчине его российское происхождение и пригрозили ему изнасилованием из-за того, что он написал заявление в правоохранительные органы на полицейского, регулярно вымогавшего у него деньги. По словам жены стрелка, конфликт разгорелся из-за слов приезжих о том, что они воевали в Донбассе, а он не пустил своих детей в армию.

В результате стрельбы погибли семь человек, в том числе бойцы батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого. Захаренко они знали давно. Военнослужащие неоднократно ездили отдыхать к нему на участок.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство двух и более лиц»). Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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