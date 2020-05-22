Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе. Об этом пишет портал «Новости Донбасса».

Правоохранители подтвердили, что жертвами стрельбы оказались приятели-киевляне 58-летнего мужчины, в том числе бойцы Национальной гвардии, принимавшие участие в конфликте на востоке Украины.

По данным следствия, около 01:00 ночи, после распития спиртных напитков, арендатор озера из-за неприязни начал расстреливать товарищей из гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Мужчина является профессиональным охотником. Один из отдыхавших, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Журналисты нашли жену задержанного стрелка, которая рассказала о причине конфликта: «Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка — всегда конфликт. Мой муж — человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Супруг успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слова его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию».

Ранее 22 мая сообщалось ,что жертвы арендатора озера перед трагедией вспомнили мужчине его российское происхождение и пригрозили ему изнасилованием из-за того, что он написал заявление в правоохранительные органы на полицейского, регулярно вымогавшего у него деньги.

В результате стрельбы погибли семь человек, в том числе бойцы батальона Нацгвардии имени генерала Сергея Кульчицкого. Мужчину, убившего гостей, они давно знали. Военнослужащие неоднократно ездили отдыхать к нему на участок.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство двух и более лиц»). Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы главного управления и местного отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!