Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Раскрыты подробности убийства семи человек возле села Новоселица в Житомирской области Украины. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Как стало известно журналистам, среди погибших — бойцы батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого. Еще несколько жертв массового убийства ранее демобилизовались или были уволены после окончания контракта. Двум погибшим военнослужащим батальона Нацгвардии было по 50 лет.

«Два дня назад они поехали на рыбалку, это знали и сослуживцы, и друзья. Сегодня должны были вернуться», — рассказали в подразделении.

Уточняется, что мужчину, убившего гостей, они давно знали. Он арендовал озеро, на которое военнослужащие ездили отдыхать. Причина конфликта, побудившего мужчину взять ружье в руки, пока неизвестна.

«Сначала он убил тех, кто был за столом, затем пошел к домикам, где спали бойцы. Расстреливал через окно», — рассказал проверенный источник. Из одного дома смог убежать один человек, пока мужчина добивал остальных.

Ранее 22 мая сообщалось, что в результате стрельбы погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство двух и более лиц»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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