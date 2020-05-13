Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию

Губернатор Одесской области Максим Куцый испугался вопроса журналистки о закупках машин скорой помощи и вызвал на помощь Национальную гвардию. Об этом сообщает УНИАН.

На опубликованном видео Куцый останавливает интервью, просит выключить камеру и удалить запись, а затем вызывает в кабинет Нацгвардию. Губернатор заявляет, что журналисты задают провокационные вопросы. Далее он говорит силовикам, что его «неправомерно засняли» на «режимном объекте». Съемочная группа парирует, что Куцый сам разрешил им «зайти и снимать», и обвиняет губернатора в нападении на журналистов.

Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что чиновнику задали вопрос о 85 машинах скорой помощи, которые тот «прячет на базе санитарного транспорта из-за их некомплектности». Автомобили были поставлены по президентской программе, на которой «кто-то там из Одесской обладминистрации наварил 5 процентов», утверждает нардеп.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов объявил об окончании в городе режима карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

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