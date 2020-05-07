Одесса объявила об окончании карантина

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил об окончании в городе режима карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

На вопрос, когда в Одессе откроются летние террасы ресторанов, Труханов ответил: «Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен».

«Оставшиеся ограничительные меры, если мы не смогли в жестком режиме их соблюдать, теперь не удержать. Найти вот эту грань — кому можно работать, а кому нельзя, — вообще невозможно», — пояснил мэр.

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Он напомнил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что всплеска заболеваемости не будет. «Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации», — добавил Труханов.

Он посетовал, что местным властям «дали самостоятельность», но если «что-то случится», отвечать будут они. «Так не надо было тогда указания давать — закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами», — сказал мэр.

По его мнению, в правительстве Украины «не понимают проблемы в масштабах страны и не владеют спецификой», а полиция не справляется с контролем соблюдения карантина.

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