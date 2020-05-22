Стала известна причина массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Жертвы арендатора озера в Житомирской области, убившего семь человек, перед трагедией вспомнили мужчине его российское происхождение и угрожали ему изнасилованием из-за того, что он сдал правоохранительным органам полицейского, вымогавшего у него деньги. Об этом пишет «Страна.ua».

По словам украинского журналиста Виталия Губина, накануне по заявлению мужчины задержали местного начальника Национальной полиции, который регулярно вымогал у него деньги. В тот же день заявитель начал выпивать со своими знакомыми — военнослужащими Национальной гвардии Украины.

«Выпили так, что хозяину вспомнили его российское происхождение, и за то, что сдал крохобора-копа, пообещали изнасиловать. Хозяин тогда взял ружье, на него с ножом кинулся один из гостей. Дальше месиво, застрелил семерых, восьмого отпустил», — рассказал журналист о причинах массового убийства.

Ранее 22 мая сообщалось, что в результате стрельбы погибли семь человек, в том числе бойцы батальона Нацгвардии имени генерала Сергея Кульчицкого. Мужчину, убившего гостей, они давно знали. Он арендовал озеро, на которое военнослужащие неоднократно ездили рыбачить. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство двух и более лиц»).

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