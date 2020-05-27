На Украине задержали устроивших покушение на лидера международного наркокартеля

Украинские полицейские задержали при въезде в Одессу четырех иностранцев, которые 26 мая устроили в Киеве покушение на лидера международного наркокартеля из Черногории. Об этом сообщает издание «Факты».

Пострадавший находится в международном розыске, его картель занимается поставкой запрещенных веществ в страны Европы.

«Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик», — рассказал глава полиции Украины Игорь Клименко.

Киллерами оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии, один из них также находится в международном розыске за заказное убийство.

Выяснилось, что на Украину они приехали в начале мая, приобрели оружие, машину и устроили слежку за потерпевшим.

После покушения киллеры планировали покинуть Украину через границу с Молдавией.

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