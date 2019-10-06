России пригрозили украинской «ордой роботов-киллеров»

На Украине следует разработать орду роботов-киллеров, которая бы сдерживала российскую сторону, заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в беседе с «Зеркалом недели».

По мнению эксперта, именно эта военная техника является «асимметричным щитом» против России. Бадрак назвал ориентацию на новые технологии «адекватным подходом» к обороне страны. «В 2019 году начинать строить украинскую версию Як-130 выглядит не просто утопией, но форменной глупостью. <...> Идею "москитного флота" вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров», — сказал эксперт.

Бадрак также отметил, что при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала у украинской стороны нет шансов одержать победу в линейной войне с Россией.

В сентябре сообщалось о том, что Украина планирует удвоить бюджет на оборону страны. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, в проекте бюджета на 2020 год предполагается выделение более 245 миллиардов гривен на обеспечение безопасности и обороны Украины. Эти средства частично будут распределены по конкретным распорядителям. «Увеличение на безопасность и оборону — один из самых больших приоритетов», — подчеркнула Маркарова.

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