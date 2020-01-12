На Украине задержали убийц снайперши из батальона имени Дудаева

На Украине задержали киллеров, подозреваемых в убийстве участницы войны в Донбассе, снайперши и пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

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ДНК одного из задержанных совпала с той, что была на автоматическом оружии, брошенном на месте преступления, сообщил Аваков. Проводятся следственные действия.

Амина Окуева (настоящее имя — Анастасия Никифорова) была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде под Киевом. Автомобиль, в котором она находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли. Осмаев выжил.

Окуева участвовала в боевых действиях в Донбассе и Евромайдане в Киеве, ее супруга обвиняли в покушении на президента России Владимира Путина. В ноябре 2019 года Киевский городской совет принял решение переименовать одну из улиц украинской столицы в честь Окуевой.

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