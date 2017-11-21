Суд в Москве заочно арестовал мертвую снайпершу Окуеву

Лефортовский районный суд Москвы на два месяца заочно арестовал Аминат Мустафинову, известную как Амину Окуеву, убитую 30 октября в украинском поселке Глеваха. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда передает ТАСС.

Агентству подтвердили в суде арест полной однофамилицы Мустафиновой за публичные призывы к терроризму. В то же время известно, что убитая на Украине женщина заочно обвинялась по той же самой статье.

Постановление об аресте Мустафиной датируется 13 ноября и опубликовано на официальном сайте суда.

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30 октября под Киевом неизвестными был обстрелян автомобиль, в котором находились Аминат Мустафинова и ее муж Адам Осмаев. Осмаев был ранен, а его жена — убита. Осмаев обвинялся в покушении на президента России Владимира Путина. Аминат Мустафинова воевала в Донбассе на стороне ВСУ. Она числится под номером 4958 на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в перечне террористов и экстремистов и отмечена как физическое лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к терроризму.