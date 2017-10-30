Бывший СССР
 

Под Киевом опять ранили покушавшегося на Путина Осмаева

Перейти в «Мою Ленту»
Амина Окуева и Адам Осмаев
Амина Окуева и Адам Осмаев

Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Адама Осмаева, который, по утверждению СБУ, готовил покушение на президента России Владимира Путина. Как написал в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в инциденте погибла жена Осмаева Амина Окуева.

Геращенко уточнил, что автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Сам Осмаев получил неопасные для жизни ранения.

1 июня на жизнь Осмаева с женой уже покушались. Как сообщил тогда Геращенко, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde Алексом Вернером, договорился об интервью с ними, но во время беседы достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева. Окуева достала пистолет, которым была награждена главой МВД Арсеном Аваковым «за верную службу в добровольческом батальоне "Киев-2"», и четырежды выстрелила в киллера.

Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года в результате совместной операции спецслужб Украины и России. Силовики заявили, что Осмаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин готовили покушение на президента России Владимира Путина. Они изготовили несколько кумулятивных взрывных устройств, способных поражать бронированные автомобили, и испытали их в пригороде Одессы. В деле участвовали трое, однако третий член преступной группы — Руслан Мадаев — погиб при «испытаниях».

В ноябре 2014-го Приморский районный суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи. Позднее тот возглавил украинский батальон имени Джохара Дудаева.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В центре Киева зарезали начальника разведки 54-й мехбригады ВСУ
Подозревавшегося в подготовке покушения на Путина ранили в Киеве
Командир батальона имени Дудаева отверг обвинения в организации убийства Немцова
Последние новости
Под Киевом опять ранили покушавшегося на Путина Осмаева
«Карточный домик» закрыли через сутки после обвинений Спейси в педофилии
В России выросли штрафы за непропуск пешеходов
Facebook заподозрили в слежке за бытовыми разговорами пользователей
Названо доступное средство профилактики рака
Жена Джигарханяна сбежала из России
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0428 октября

«Многих убивают родственники»

От чего бегут таджикские геи
20:0030 октября

Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах

21:0430 октября

Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском

19:2230 октября

Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
17:2629 октября

Медалью имени отца президента Туркменистана награжден сын президента

18:4230 октября

Украинские добровольцы обвинили чехов в обучении ополченцев Донбасса

17:3130 октября

На Украине допустили захват Крыма Турцией

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
00:4829 октября

Волкер рассказал о возможности передачи американского оружия Украине

17:4030 октября

В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду

15:5930 октября

В Киеве отказались считать избавление от нацистов в 1944-м освобождением Украины

Россия
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска
Приемная Госдумы расценила фамилию маршала СССР Блюхера как ругань
Украинец попытался ввезти в Россию пусковой механизм для ракетных комплексов
Пожелавшая стать президентом России сибирячка пропала в Москве
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
НАТО прикроет небо Черногории
Старшеклассники в Афинах забросали парламент «коктейлями Молотова»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Все материалы
Бывший СССР
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»
Украинские добровольцы обвинили чехов в обучении ополченцев Донбасса
На Украине допустили захват Крыма Турцией
В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
На лоха
Как экоорганизации подменяют заботу о природе прибыльным бизнесом
Мень рассказал о пользе устранения посредников при оплате услуг ЖКХ
Finnair решила взвешивать пассажиров
Минфин Украины раскрыл размер госдолга страны
Майнеры всех стран соединятся в Госдуме
Перегнать за 60 часов
Будет ли востребована скоростная железная дорога из Китая в ЕС
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Убойные шуточки
Играя с оружием, россияне расстреливают друзей, коллег и себя
Квартиру судьи обокрали и подожгли в Москве
Престарелый и лишенный титула вор в законе Вилик попался на карманной краже
Киллера задержали после расстрела бизнесмена в Подмосковье
Прятавший клад на могиле приморский пенсионер стал жертвой пьяного налетчика
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН-ТВ
Покорившего Америку Гитлера лишили усов
Назван главный недостаток российских подлодок будущего
Сын Хрущева рассказал об отставании СССР и России от США
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
Все материалы
Спорт
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
Футболисты «Ахмата» и «Анжи» обменялись голами на последних минутах и подрались
Сербы уволили выведшего команду на чемпионат мира в Россию тренера
Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане
ПСЖ и «Манчестер Сити» призвали исключить из Лиги чемпионов
Заявившая об изнасиловании гимнастка объяснила свой поступок и ответила критикам
Объявлен состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Все материалы
Культура
Жанр — фильм-катастрофа
Смерть СССР как фарс и секс-комедия о Чехословакии: DocLisboa 2017
«Нечистая сила на Руси является независимо от дня недели»
Почему русский человек живет в мире духов и демонов
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Прийти по-английски
Тайны короны, шотландские геи и ЛСД — чем радует британское кино
Мединский удивился низким сборам «Матильды»
Жена Джигарханяна сбежала из России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Дуров назвал запретные темы для Telegram
Путин не увидел связи между нападением на Фельгенгауэр и свободой слова в России
Кудрин сыграл на барабанах под песню про план Кудрина
Первый канал раскрыл подробности сотрудничества с Летучей
Соловьев обвинил Венедиктова в травле
Журналисту отказали в праве защитить переписку в Telegram от ФСБ
Все материалы
Ценности
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Создана одежда для патриоток Бутово
Японцам предложили хранить деньги в серебряном Снупи
Российские дизайнеры поиздевались над моделями
Блогер показал единственный в мире поддельный магазин Yeezy
Джейми Оливер воткнул вертел в Land Rover
Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
У китаянки в носу вырос зуб
В США усыпили амурского тигра Мартина из России
Десятки осьминогов выползли на сушу и поразили жителей Уэльса
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Все материалы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Спорткары с ботоксом
Как американское законодательство превращало шедевры европейского дизайна в недоразумение
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Kia Rio оснастили упрощенной мультимедийкой
Седан из проекта «Кортеж» выехал на испытания
Российские водители боятся призраков так же, как инспекторов ГИБДД
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы