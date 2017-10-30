Под Киевом опять ранили покушавшегося на Путина Осмаева

Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Адама Осмаева, который, по утверждению СБУ, готовил покушение на президента России Владимира Путина. Как написал в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в инциденте погибла жена Осмаева Амина Окуева.

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Геращенко уточнил, что автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Сам Осмаев получил неопасные для жизни ранения.

1 июня на жизнь Осмаева с женой уже покушались. Как сообщил тогда Геращенко, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde Алексом Вернером, договорился об интервью с ними, но во время беседы достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева. Окуева достала пистолет, которым была награждена главой МВД Арсеном Аваковым «за верную службу в добровольческом батальоне "Киев-2"», и четырежды выстрелила в киллера.

Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года в результате совместной операции спецслужб Украины и России. Силовики заявили, что Осмаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин готовили покушение на президента России Владимира Путина. Они изготовили несколько кумулятивных взрывных устройств, способных поражать бронированные автомобили, и испытали их в пригороде Одессы. В деле участвовали трое, однако третий член преступной группы — Руслан Мадаев — погиб при «испытаниях».

В ноябре 2014-го Приморский районный суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи. Позднее тот возглавил украинский батальон имени Джохара Дудаева.