Покушавшийся на Путина Осмаев рассказал подробности смерти своей жены

Адам Осмаев, которого второй раз за год ранили на Украине, рассказал подробности нападения. В интервью LB.ua он уточнил, что его жена, Амина Окуева, умерла на месте инцидента.

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«Вокруг меня все разлеталось, панель [приборная - прим. «Ленты.ру»] вся... Я сколько мог проехал, потому что пули попали в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь Амине, но ей в голову попали», — рассказал он.

Он добавил, что считает случившееся покушением на себя и жену, и заявил, что видит в обстреле след некой террористической группировки.

30 октября на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, которым управлял Осмаев, обстреляли неизвестные. Это уже второе покушение на Осмаева — 1 июня киллер под видом журналиста встретился с ним, но во время якобы интервью несколько раз выстрелил из пистолета в командира украинского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. Преступник был убит Окуевой из наградного пистолета, который получила из рук главы МВД Арсена Авакова «за верную службу в добровольческом батальоне "Киев-2"».

Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года в результате совместной операции спецслужб Украины и России. Силовики заявили, что он готовил покушение на президента России Владимира Путина. В ноябре 2014 года суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи.