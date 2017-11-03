Причиной убийства Окуевой назвали споры из-за денег чеченской диаспоры

Причиной нападения на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева, командира воюющего в Донбассе на стороне Киева добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, мог быть конфликт из-за денег чеченской диаспоры. Об этом сообщил источник украинского издания «Страна».
Нападение на них совершили бывшие бойцы батальона имени Джохара Дудаева из-за спора о распределении финансовых средств, сказал он. «Батальону серьезно помогали чеченские общины из США, Европы и Турции. Финансовая помощь была довольно серьезной — было собрано более трех миллионов долларов (...). От Осмаева потребовали в жесткой форме отчет за потраченные деньги», — цитирует ресурс собеседника.
По словам источника, некий Артур Курмакаев от лица чеченской общины Европы потребовал, чтобы Осмаев либо вернул деньги, либо отчитался за траты.
Окуева (настоящее имя, по информации украинских СМИ, — Анастасия Никифорова) занимала должность пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева, участвовала в боевых действиях в Донбассе. Она была убита неизвестными 30 октября. На железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились сторонники украинских националистов, был обстрелян. Окуеву убили, ее муж получил ранение.