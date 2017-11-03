Причиной убийства Окуевой назвали споры из-за денег чеченской диаспоры

Причиной нападения на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева, командира воюющего в Донбассе на стороне Киева добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, мог быть конфликт из-за денег чеченской диаспоры. Об этом сообщил источник украинского издания «Страна».

Нападение на них совершили бывшие бойцы батальона имени Джохара Дудаева из-за спора о распределении финансовых средств, сказал он. «Батальону серьезно помогали чеченские общины из США, Европы и Турции. Финансовая помощь была довольно серьезной — было собрано более трех миллионов долларов (...). От Осмаева потребовали в жесткой форме отчет за потраченные деньги», — цитирует ресурс собеседника.

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По словам источника, некий Артур Курмакаев от лица чеченской общины Европы потребовал, чтобы Осмаев либо вернул деньги, либо отчитался за траты.

Окуева (настоящее имя, по информации украинских СМИ, — Анастасия Никифорова) занимала должность пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева, участвовала в боевых действиях в Донбассе. Она была убита неизвестными 30 октября. На железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились сторонники украинских националистов, был обстрелян. Окуеву убили, ее муж получил ранение.