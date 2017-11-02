На Украине собственные спецслужбы обвинили в работе на Россию

Волонтер Мария Берлинская, помогающая Вооруженным силам Украины (ВСУ) заявила, что изнутри украинских спецслужб работают разведывательные службы России. Об этом она написала в колонке в издании «Цензор».

Так волонтер прокомментировала гибель Амины Окуевой, которая воевала на стороне Киева в Донбассе. «Российские спецслужбы работают постоянно, жестко и на порядок профессиональнее. Порой изнутри наших спецслужб», — заявила Берлинская.

Окуева (настоящее имя, по информации украинских СМИ, — Анастасия Никифорова) была убита неизвестными 30 октября. На железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находилась сторонница украинских националистов, был обстрелян, она получила смертельное ранение в голову.

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В сентябре глава СБУ Василий Грицак обвинил директора ФСБ Александра Бортникова в организации терактов на Украине.

В марте 2016 года Грицак заявлял, что во взрывах в международном аэропорту и ряде станций городского метро Брюсселя может обнаружиться российский след. В Москве отреагировали резкой критикой на слова руководителя СБУ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала его нелюдем, премьер-министр Дмитрий Медведев — придурком.

В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действиях, в частности в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Несмотря на это, политики и общественные активисты в Киеве постоянно позволяют себе резкие высказывания в адрес соседней страны. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.