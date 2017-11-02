В «Правом секторе» предрекли быструю смерть всем украинским националистам

Пресс-секретарь запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Артем Скоропадский заявил, что всех украинских националистов рано или поздно убьют. Таким прогнозом он поделился на своей странице в Facebook.

Так он прокомментировал колонку волонтера Марии Берлинской в издании «Цензор», в которой она, комментируя убийство Амины Окуевой, предрекала быструю смерть националистам на Украине. «Это правда. Только не очень-то и страшно. На (нецензурное ругательство — прим. «Ленты.ру») я вертел всех этих убийц», — написал Скоропадский.

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В сентябре Скоропадский был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Ему инкриминируются деяния, предусмотренные статьей «Организация деятельности экстремистской организации».

Участница силовой операции Киева в Донбассе Амина Окуева (Анастасия Никифорова) была убита неизвестными 30 октября. На железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находилась сторонница украинских националистов, был обстрелян неизвестными. В результате она погибла от ранения в голову.