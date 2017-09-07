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В России заочно арестовали пресс-секретаря «Правого сектора»

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Артем Скоропадский
Артем Скоропадский

Трое россиян-активистов украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

Она уточнила, что один из разыскиваемых — руководитель пресс-службы «Правого сектора» Артем Скоропадский. Два других —Игорь Чудинов и Георгий Стоцкий.

Чудинову и Скоропадскому вменяются правонарушения по части 1 статьи 282 УК («Организация деятельности экстремистской организации»), Стоцкому — по части 2 статьи 282 УК («Участие в деятельности экстремистской организации»).

По данным следствия, Чудинов был заместителем командира одного из боевых структурных подразделений «Правого сектора» и принимал участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Стоцкий в свою очередь участвовал в митингах и шествиях, которые устраивались организацией, вел пропаганду в интернете.

Петренко добавила, что работа по установлению участников «Правого сектора» из числа россиян и привлечению их к уголовной ответственности продолжается.

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