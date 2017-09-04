Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

Глава СБУ Василий Грицак обвинил директора ФСБ Александра Бортникова в организации терактов на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает РИА Новости.

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«Я обращаюсь к вам как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. К организации терактов в Одессе, Харькове, Херсоне и в других городах причастны сотрудники спецслужб России», — сказал Грицак.

Он также заявил, что ФСБ готова дестабилизировать обстановку в России и обвинить в этом Киев. По мнению Грицака, это даст Бортникову право на вторжение на территорию Украины.

В марте 2016 года Грицак заявил, что во взрывах в международном аэропорту и ряде станций городского метро Брюсселя может обнаружиться российский след. В Москве ответили резкой критикой на слова руководителя украинской спецслужбы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала его нелюдем, премьер-министр Дмитрий Медведев — придурком, а руководитель администрации главы государства Сергей Иванов — дегенератом.

В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действиях, в частности, в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.