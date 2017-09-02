Порошенко на встрече с церковниками амнистировал «прошедших горнило войны» солдат

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 2 сентября, провел встречу с представителями духовенства и героями Украины, на которой попросил совета о том, стоит ли ему помиловать «тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжких преступлений». Об этом сообщается на сайте главы государства.

Присутствовавший на собрании глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что благодаря Порошенко украинская армия «уже непобедима», а также отметил, что государство не может существовать ни без вооруженных сил, ни без церкви. Он отметил, что хоть преступления и должны быть наказуемы, «но Господь сказал, что миловать нужно».

Эту же позицию поддержал и предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий. «Я думаю, что это хорошая идея. Милосердие, когда оно проявляется во всех сферах, оно приносит пользу», — сказал он.

Герой Украины, майор Вооруженных Сил Игорь Герасименко со своей стороны заявил, что многие участники вооруженного конфликта в Донбассе ждут подписания этого закона. «Когда ты работаешь в стрессовой ситуации, никто от ошибок не застрахован. Поэтому освобождение определенной категории лиц — воинов, совершивших нетяжелые преступления, будет для нас поддержкой государства и даст нам уверенность», — указал он.

В ответ Порошенко поблагодарил собравшихся, а после подписал закон «Об амнистии».