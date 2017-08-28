Киев обвинил ополченцев в использовании тактики выжженной земли

Представитель Киева в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук обвинил ополченцев Донбасса в том, что те применяют тактику выжженной земли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда ветер дует в нашу сторону, сепары стреляют осветительными ракетами, но не вверх в воздух для освещения, а прямой наводкой (...). Днем такую ракету почти не видно и выстрела почти не слышно. И догорает такая ракета не в воздухе, а на земле, куда упала. И поджечь при такой погоде можно полгоризонта», — рассказал Марчук.

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Этот прием, который, по его словам, используют ополченцы, он назвал тактикой выжженной земли.

23 августа сообщалось, что контактная группа в Минске смогла договориться о прекращении огня в преддверии начала нового учебного года. «Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что школьное перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», — заявил тогда полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов. Однако уже через три дня ополченцы обвинили украинскую армию в нарушении перемирия, передавал телеканал «Звезда».

Стороны вооруженного конфликта в Донбассе ранее неоднократно заявляли об установлении перемирия, однако так и не смогли остановить боевые действия.