Бывший СССР
 

Очищенный от граффити времен Майдана фасад киевского магазина зарисовали заново

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Фасад мебельного салона «Эмпориум» на улице Грушевского в центре Киева, который очистили от граффити времен Майдана, зарисовали заново, передает «Интерфакс-Украина» в воскресенье 3 августа.

Недовольные горожане забросали здание яйцами, разбили стекло и пытались разжечь покрышки у входа в магазин, который взяла под охрану полицию.

«Активисты пришли в магазин, чтобы напомнить его работникам и владельцам, что они уничтожили дорогую для всех украинцев реликвию», — процитировали в агентстве сообщение политической партии «Национальный корпус» (создана на базе запрещенной в России организации «Азов») по данному факту.

На стене, как пишет информагентство UNN, появились надписи: «Никогда так больше не делай», «Здесь был Майдан, и он тут будет вечно» и «Не сотрешь нас». Между теми, кто был против уничтожения граффити и полицией произошел конфликт.

Данных о задержанных и пострадавших нет.

Сообщения о стертых граффити появились в соцсетях вечером в субботу. В частности, на фасаде были нарисованы портреты классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко в образе протестующих с Майдана: с закрытыми платками лицами и так далее. По данным агентства, граффити были экспонатами Музея Майдана.

По поводу уничтожения подобных экспонатов Украинский институт национальной памяти готовит обращение в правоохранительные органы.

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