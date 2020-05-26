Украинское МВД не сочло пытки в полиции основанием для отставки Авакова

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что пытки и изнасилования в Кагарлыкском отделе полиции не являются основанием для отставки главы ведомства Арсена Авакова. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает «Страна.ua».

На вопрос журналиста в эфире телеканала «1+1», планирует ли Аваков уйти в отставку после случившегося, Геращенко ответил: «Вы знаете, я считаю, что в этом случае такое решение будет необоснованным».

«До Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция — и это как раз результат работы министра внутренних дел — у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию», — считает замминистра.

В ночь на 24 мая полицейские Кагарлыкского отдела в Киевской области в своем кабинете несколько раз изнасиловали женщину и избили мужчину. Ему также угрожали насилием, ставили на колени, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой.

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