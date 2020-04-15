В партии Зеленского захотели сажать гомофобов

Депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк подала в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается штрафовать и сажать гомофобов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Инициатива предполагает введение наказания в виде штрафа до 17 тысяч гривен (около 45 тысяч рублей) или лишения свободы на срок до 8 лет за публичные призывы к насильственным действиям, преследование и унижение достоинства лиц по признаку сексуальной ориентации.

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В частности, законопроектом предлагается дополнить статью 67 Уголовного кодекса Украины и приравнять преступления на почве нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности личности к отягощающим обстоятельствам.

Кроме того, инициатива предполагает изменение статьи 161 («Нарушение равноправия граждан») и дополнение статей 115, 121, 122, 126, 127, 129, 293, и 294 УК таким мотивом совершения соответствующих преступлений, как нетерпимость к сексуальной ориентации лица (группы лиц) или его гендерной идентичности.

В июле 2019 года ЛГБТ-сообщество Украины обвинило президента Владимира Зеленского в неуважении к европейским ценностям. Такая точка зрения возникла из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве.

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