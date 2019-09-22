В команде Зеленского усомнились в европейских ценностях

Киев должен сохранять традиционные ценности, а не копировать их из Европы. Об этом заявила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук в эфире «112 Украина». Запись трансляции доступна на YouTube.

По словам парламентария, многие ценности на Западе размыты, однако в некоторых европейских странах традиции еще играют большую роль. «Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия», — отметила она. Верещук заключила, что Украину нельзя сравнивать с другими странами и их культурными особенностями.

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В июле ЛГБТ-сообщество Украины обвинило Зеленского в неуважении к европейским ценностям. Такая точка зрения возникла из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве.

В декабре 2018-го министерство информационной политики страны подготовило для украинцев три ролика с целью привить гражданам европейские ценности. Реклама направлена на изменение сознания людей в широком обществе — она бытовым языком объясняет о Европе и ее базовых принципах.

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