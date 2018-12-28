Найден способ привить украинцам европейские ценности

Украинцам покажут три социальных ролика, в которых рассказывается, что такое Европа и европейские ценности. Видео подготовлено министерством информационной политики страны.

В ведомстве рассказали, что реклама направлена на изменение сознания людей в широком обществе. Первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова отметила, что ролики бытовым языком объясняют европейские ценности.

«Мы можем путешествовать по Европе, работать или учиться там, но Украина европейская начинается с каждого из нас, причем, в абсолютно бытовых вещах – как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, ведем себя на дороге», – сказала она.

В роликах снялись музыкант Мишель Андраде, группы «MOZGI» и «Время и Стекло». Планируется, что реклама будет показываться на телевидении, в кинотеатрах и интернете.

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