Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея

Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок. Об этом на своей странице в Facebook еще один ветеран и ЛГБТ-активист Виктор Пилипенко.

По словам последнего, радикалы подкараулили Давыденко у дома и со словами «Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п...р?» напали на него. Нападавших было пятеро, они наносили участнику боевых действий удары в пах и по голове. Пилипенко считает, что пострадавшего от смерти спасло то, что он успел вовремя сгруппироваться. Тем не менее серьезный вред его здоровью был нанесен — радикалы сломали корсет для позвоночника, травму Давыденко получил на войне.

Пилипенко считает, что адрес места жительства Давыденко радикалам раскрыли его коллеги, которые объявили негласный бойкот после каминг-аута ветерана. Сейчас пострадавший ищет новое жилье и новую работу.

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Василий Давыденко сделал каминг-аут и признался в нетрадиционной сексуальной ориентации 24 сентября, став вторым украинским военным, который пошел на этот шаг. Кроме того, он рассказал, что именно чувства к молодому военнослужащему побудили его записаться в батальон оперативного назначения в Донбассе.

В июне в Киеве прошел очередной Марш равенства, организованный сторонниками ЛГБТ. Впервые в нем приняли участие украинские военнослужащие, которых набралось 30 человек. Среди них был и Давыденко.

В том же месяце ЛГБТ-сообщество Украины обвинило президента страны Владимира Зеленского в неуважении к европейским ценностям. Такая точка зрения возникла из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве.

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