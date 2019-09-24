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Украинский военный-гей ушел на фронт ради счастья с парнем

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Василий Давыденко

Принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе украинский военный Василий Давыденко сделал каминг-аут и признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

По информации издания, он стал вторым военным, который пошел на такой шаг. Первым это сделал бывший боец националистического батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко. «Я просто заявил, что я такой. Все. Я с этого начал: я гей. У кого есть вопросы? Ставьте — буду отвечать. Мне надоело прятаться от самого себя. Когда человек становится собой, на него нельзя повесить клеймо», — сказал 41-летний Давыденко.

Он объяснил, что мотивом пойти воевать в Донбасс стала любовь. В феврале 2014 года он познакомился с молодым военнослужащим Арсеном в социальных сетях. Их первая встреча прошла на железнодорожном вокзале в Одессе, когда Арсен отправлялся в воинскую часть на Западную Украину. «Я сам себя не узнавал. Это была платоническая любовь. Мы на телефоне сидели по несколько часов, в соцсетях вели тонны переписки», — рассказывает Давыденко.

Спустя время Арсена отправили воевать в Донбасс, и Давыденко поехал на фронт в город Счастье Луганской области, где располагалась воинская часть молодого человека. «В Счастье мы были счастливы», — сказал он и, понимая, что «ничего не может сделать, чтобы спасти любимого от войны», записался в батальон оперативного назначения.

В январе 2015 года Арсен погиб под Луганском. «В тот день, когда получил сообщение о его гибели, я дотерпел до вечера, потом включил музыку и начал плакать. Так плакал, что даже захлебывался», — сказал он.

На Украине Давыденко остался один. Родственники, по его словам, служат в российской армии, а мать живет в Крыму. «Она мне даже писала, чтобы я приехал туда и покаялся перед ФСБ. Писала в Viber такими фразами, которыми она не говорит. Мои родные стали мне чужими», — подчеркнул он.

В июне ЛГБТ-сообщество Украины обвинило президента страны Владимира Зеленского в неуважении к европейским ценностям. Такая точка зрения возникла из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве.

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