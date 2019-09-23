Мусульмане соберут деньги на исламский гей-парад

Британская организация ЛГБТ-мусульман Imaan запустила краудфандинговый проект с целью провести первый исламский ЛГБТ-парад в Лондоне весной 2020 года. Публикацию об этом разместило у себя на странице издание Unilad.

Планируемое мероприятие будет посвящено геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам, которые исповедуют мусульманскую веру. Члены организации Imaan, существующей с 1999 года, утверждают, что приверженцы ислама нетрадиционной ориентации или идентичности оказываются «под перекрестным огнем».

Они считают, что в последнее время в мире усилилась исламофобия (в этом, по их словам, виноват президент США Дональд Трамп и другие политики-популисты), а среди мусульман редко встречается толерантность к ЛГБТ-сообществу.

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В Imaan указывают на недавний скандал в Бирмингеме, где родители-магометане, чьи дети ходят в начальную школу, возмутились из-за уроков сексуального образования. На них школьникам рассказывали, в том числе, про гомосексуальную ориентацию — это вызвало протесты у местного мусульманского сообщества.

На данный момент, спустя менее чем неделю после начала краудфандинга, организаторы собрали более 3,8 тысячи фунтов из 5 тысяч, которые планируется привлечь для проведения парада.

В июле текущего года мусульмане приняли участие в ЛГБТ-параде в Лондоне. Сообщалось, что он стал одним из крупнейших подобных мероприятий в истории британской столицы.

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