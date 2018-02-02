Немецкий ультраправый политик сбежал к мусульманам из-за геев

Член немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Артур Вагнер объяснил, что принял ислам, так как его возмутила поддержка геев христианами. Его слова передает The Local со ссылкой на газету Bild.

Бывший протестант рассказал изданию, что изменение отношения к однополым бракам не соответствует его личным ценностям. «Пасторы участвовали в Christopher Street Day (ежегодный гей-парад в Германии и Швейцарии — прим. «Ленты.ру»), там были дети. Это недопустимо!» — считает политик.

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Вагнер также сообщил, что не покинул ряды партии, но ушел с руководящей позиции. Его коллега Кай Бергер (Kai Berger) заявил, что разочарован решением соратника. «Многие ждут, когда он покинет партию. К сожалению, наш кодекс не позволяет нам самим его выкинуть», — добавил он.

Ультраправый политик принял ислам еще в октябре прошлого года, однако рассказал об этом только в в январе. Смена религии очень удивила его однопартийцев, борющихся с исламизацией Германии. До того, как вступить в АдГ, Вагнер состоял в Христианско-демократическом союзе, которым руководит канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2013 году член ультраправой анти-исламской Партии свободы из Нидерландов Арнуд ван Доорн принял ислам и отправился в Саудовскую Аравию на хадж, писала The Guardian.

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