Борцы с экстремизмом отказались искать «ликвидатора геев в Чечне»

Центр по противодействию экстремизму московского управления МВД не стал искать создателей гомофобного сайта «Пила против ЛГБТ», потому что ресурс заблокирован по просьбе екатеринбургского Ресурсного центра ЛГБТ. Об этом говорится в официальном ответе полиции, сообщается в группе движения «Солидарность» во «ВКонтакте».

«Ввиду того, что указанный адрес заблокирован, вся информация о возможной противоправной деятельности удалена, провести проверку не представилось возможным», — говорится в документе за подписью врио начальника Центра «Э» Сергея Савченко.

Материалы по теме «Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань» Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей

При этом управление МВД по Ставрополью изучило паблик «Солидарности» и страницу главы совета движения Артема Шитухина и нашло некие признаки пропаганды гомосексуализма (статья 6.21 КоАП).

21 июля в Петербурге было обнаружено тело активистки Елены Григорьевой со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями. Представители российской ЛГБТ-сети предполагали, что убийца связан с проектом «Пила», на сайте которого висел «черный список» с именем Григорьевой. Сама женщина, предположительно, готовилась к нападению на нее и даже попросила знакомую позаботиться о собаке в случае своей смерти.

Представителям Ресурсного центра ЛГБТ+ в Екатеринбурге на почту поступали угрозы от человека, который называл себя «Пилой» и «ликвидатором геев в Чечне и на Украине». Он обещал активистам «кое-что очень плохое и печальное», если организация не закроется.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!