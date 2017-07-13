Поженившиеся в Британии геи-мусульмане пожаловались на угрозы

Молодожены-геи, заключившие первый в Великобритании однополый брак между мусульманами, сообщили о телефонных звонках с угрозами, поступивших в их адрес после публикаций о свадьбе. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на телеинтервью пары.

В эфире программы This Morning канала ITV 24-летний Джахед Чаудури (Jahed Choudhury) и 19-летний Шон Роген (Sean Rogan) рассказали, что получили «много ненависти». Супруги заверили, что получают поддержку от своих семей.

«Этим утром мне позвонили с кое-какими злобными комментариями, упоминали мою маму», — рассказал Чаудури. По его мнению, звонить мог любой верующий (не обязательно мусульманин) или просто гомофоб.

Новобрачный также отметил, что понимает невозможность принятия геев исламом. «Это написано там [в Коране] черным по белому. Но я выбрал такую жизнь. В своей голове я разделяю себя как гея и как мусульманина. Я всегда буду мусульманином, всегда буду молиться», — признался мужчина.

Молодые люди поженились в июне, однако пресса сообщила о бракосочетании лишь 11 июля. Первый в Великобритании однополый брак между мусульманами был зарегистрирован в загсе города Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс.

Жених и жених пришли на мероприятие в национальных бенгальских костюмах. «Мы покажем всему миру, что можно быть геем и мусульманином», — заявил тогда Чаудури.

В прошлом единоверцы оскорбляли и били Чаудури из-за сексуальной ориентации. Молодого человека выгнали из мечети, которую он посещал в течение 15 лет. Джахед пытался лечить гомосексуальность медикаментозно, совершал паломничества в надежде «исправиться», начинал встречаться с женщиной. Когда это не возымело эффекта, он совершил попытку суицида. Чаудури полагает, что его спасла встреча с будущим мужем.