Муж и жена осознали себя геем и лесбиянкой и развелись

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Скотт Тарнер-Смит и Джо Тарнер

Супружеская пара из Данди, Шотландия, Скотт Тарнер-Смит (Scott Turner-Smith) и Джо Тарнер (Jo Turner) подали на развод после того, как оба поняли, что принадлежат к сексуальным меньшинствам. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Я набрал и стер этот твит тысячу раз, но, все же, вот он: "я гей"», — написал Тарнер в своем аккаунте в Twitter. Там же мужчина опубликовал эмоциональный пост о том, что после каминг-аута почувствовал себя свободным. Свою супругу, которая работает медсестрой, он встретил в августе 2018-го. В браке пара прожила всего год.

Джо Тарнер также сообщила о том, что у нее теперь есть девушка — Венди Ренни (Wendy Rennie). В длинной переписке в соцсети Ренни призналась, что питала страсть к британке уже два года. Она пыталась добиться Тарнер, угощая ее самодельными пирожными брауни. Однако девушка ответила на ее чувства лишь после того, как рассталась со Скоттом.

Несмотря на разрушенный брак, Тарнеры до сих пор тесно общаются друг с другом. Джо предлагает отправиться на двойное свидание и даже допускает проведение двойной свадьбы.

Ранее сообщалось, что 53-летний житель американского города Мидлтаун, штат Коннектикут, отправился на гей-парад и заявил, что все это время чувствовал влечение к мужчинам. Его родственники не очень удивились. Бывшая жена Даунера, с которой он прожил 23 года и развелся в 2017 году, рассказала, что теперь позиционирует себя как лесбиянка. Она нашла себе девушку и планировала сыграть с ней свадьбу.

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