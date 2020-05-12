Воевавший в Донбассе гей поджег шину под офисом Зеленского

В Киеве под офисом президента Владимира Зеленского подожгли велосипедную шину в ведре. Участниками акции оказались ветераны Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Виктор Пилипенко и Ярина Черногуз. Об этом сообщает «Страна.ua».

Пилипенко в 2014-2016 годах воевал в батальоне «Донбасс» на южном направлении в Широкино. В 2018 году он объявил, что является геем. Черногуз известна тем, что в январе 2020-го устроила скандал в автобусе Луцк-Киев, требуя от водителя выключить сериал на русском языке.

Черногуз задержали после поджога шины. Активисты, по их словам, хотели продемонстрировать Зеленскому, что может произойти, если он продолжит «сдавать национальные интересы».

Как отмечает издание, по данным опросов, половина бывших участников АТО чувствуют себя изолированными от общества и сталкиваются с дискриминацией.

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