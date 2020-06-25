Власти Иерусалима прикрыли ЛГБТ-флаг на американском посольстве и возмутили США

Власти муниципалитета в Иерусалиме, где располагается одно из зданий посольства США, прикрыли транспарант о правах сексуальных меньшинств и тем самым возмутили американских дипломатов, сообщает The Times of Israel.

Неизвестный сотрудник посольства назвал такой шаг местных властей посягательством на американский суверенитет. «Пока посол Фридман отстаивает аннексию в США, вы решили вторгнуться на нашу суверенную территорию?» — цитирует издание его слова. Дипломат имел в виду план израильских властей аннексировать земли Западного берега реки Иордан, который требует согласования с американской стороной.

Сообщается, что посол США говорил по поводу инцидента с ЛГБТ-баннером с мэром города Моше Лионом. Тот назвал его «неловкой ошибкой» своего подчиненного. Сообщается, что помощник градоначальника, отправивший инспекторов прикрывать транспарант тканью, придерживается крайне правых взглядов. На баннере были размещены слова о толерантности и разнообразии на фоне флага ЛГБТ.

Транспарант появился в связи с «месяцем гордости ЛГБТ», который проводится в июне. По этому же поводу 21 июня провели акцию в украинской столице: активисты подняли на дроне радужный флаг к статуе «Родины-матери» так, будто он прикреплен к мечу в руке у памятника.

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