Ирак осудил Евросоюз за поднятый флаг ЛГБТ

Ирак осудил миссию Евросоюза за поднятый ею флаг ЛГБТ в столичном Багдаде. Заявление опубликовано на сайте МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что все дипломаты должны уважать традиции и законы страны. МИД заявил, что такие действия можно считать провокацией против религиозных чувств иракцев. «[Тем самым они] нарушают высокие моральные принципы и ценности, уважаемые разными религиями», — говорится в сообщении ведомства.

МИД напомнил, что все дипмиссии в Ираке должны придерживаться законов страны и соблюдать этикет. Их также призвали не оскорблять традиции, существующие в стране.

17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, в сети появились фотографии, запечатлевшие флаг ЛГБТ, вывешенный у штаб-квартиры ЕС в Багдаде. Отмечалось, что эту акцию организовали вместе с дипмиссиями Великобритании и Канады.

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