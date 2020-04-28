Эрдоган вмешался в скандал о гомосексуалах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступился за главу Управления по делам религии в стране Али Эрбаша, высказавшегося о гомосексуалах как о масштабном заболевании и мировом хаосе. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что гомофобные высказывания имама вызвали скандал между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и Ассоциацией адвокатов Турции по поводу свободы выражения мнений. В этот скандал и вмешался Эрдоган.

По последним данным, члены ПСР начали писать в социальных сетях посты с хештегом «Али Эрбаш не одинок», чтобы вызвать положительные отклики со стороны пользователей сети. Пресс-секретарь партии Омер Челик обвинил Ассоциацию адвокатов Анкары в «фашистском менталитете», если ее представители говорят о гомосексуалах как о нормальных гражданах страны. По его словам, Эрбаш заявил о ценностях Турции, которые пытаются сломить, а адвокатская коллегия затрагивает чувства верующих. Кроме того, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что Эрбаш провел «божественный суд» в отношении гомосексуалов.

В ответ на это адвокаты Анкары заявили, что комментарии имама о гомосексуалах не имеют никакого смысла в современном мире. Ассоциация адвокатов Измира в свою очередь обеспокоена тем, что такое заявление может способствовать новым преступлениям на почве ненависти к представителям нетрадиционной ориентации.

Как пишет The Jerusalem Post, 24 апреля во время проповеди Эрбаш от лица всего исламского духовного мира осудил гомосексуализм. Он заявил, что представители этой ориентации «приносят миру болезни и развращают поколения», а также распространяют ВИЧ, который потом перерастет в СПИД.

Уточняется, что гомосексуализм не запрещен в Турции, однако члены ЛГБТ-сообщества часто сталкиваются с осуждениями и непониманием со стороны остальных граждан страны и государственных структур.

В апреле прошлого года сообщалось, что группа турецких активистов Kaos GL, которая выступает в защиту прав ЛГБТ-сообщества, добилась отмены запрета на проведение гей-парадов в Анкаре.

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