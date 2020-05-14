Фирменная синяя сумка IKEA сменила цвет ради геев

Дизайнеры шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA сменили цвет фирменной синей сумки ради геев. Об этом сообщает издание Metro.

Бренд выпустил легендарный аксессуар Frakta в радужной расцветке в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества накануне «месяца гордости», который ежегодно проходит в июне, а также защиты прав сексуальных меньшинств.

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Сумка стоимостью 1,5 фунта стерлингов (135 рублей) будет доступна на сайте магазина с 15 мая. Вся прибыль будет направлена в благотворительные ЛГБТ-организации по всей Великобритании и Ирландии для оказания помощи нуждающимся членам сообщества.

По информации журналистов издания, IKEA выступает против дискриминации и надеется внести свой вклад в поддержку людей, права которых ущемляют и ограничивают.

Ранее в марте шведская марка начала торговать популярным в 1990-х головным убором по 300 рублей. Панаму изготовили из синего полипропилена, который используется для пошива фирменных сумок IKEA, и дополнили полоской с желтыми логотипами марки.

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