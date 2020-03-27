IKEA закроет магазины в Москве из-за коронавируса

Ритейлер IKEA принял решение временно закрыть фирменные магазины в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса. Компания полностью перейдет на онлайн-продажи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы фирмы.

Магазины будут закрыты для посетителей с 28 марта по 5 апреля включительно. «Наш главный приоритет — забота о здоровье и безопасности наших сотрудников и посетителей», — объявили в IKEA.

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В России фирменные магазины открылись в составе торговых центров «Мега», сейчас работает 14 таких комплексов. Три расположены на МКАДе, также в городе есть магазин на Ходынском поле и две дизайн-студии.

Ранее в марте стало известно о временном закрытии магазинов IKEA в США, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии.

По последним данным, в России зафиксировано более тысячи случаев заражения COVID-19. Большинство инфицированных — в Москве. По распоряжению президента, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей, парки и рестораны в столице в это время работать не будут. Это делается в целях сдержать распространение вируса. Власти города ввели ряд ограничительных мер. В частности, людям старшего возраста рекомендовали две недели не выходить из дома.

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