IKEA закроет магазины в Москве из-за коронавируса

Ритейлер IKEA принял решение временно закрыть фирменные магазины в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса. Компания полностью перейдет на онлайн-продажи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы фирмы.
Магазины будут закрыты для посетителей с 28 марта по 5 апреля включительно. «Наш главный приоритет — забота о здоровье и безопасности наших сотрудников и посетителей», — объявили в IKEA.
В России фирменные магазины открылись в составе торговых центров «Мега», сейчас работает 14 таких комплексов. Три расположены на МКАДе, также в городе есть магазин на Ходынском поле и две дизайн-студии.
Ранее в марте стало известно о временном закрытии магазинов IKEA в США, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии.
По последним данным, в России зафиксировано более тысячи случаев заражения COVID-19. Большинство инфицированных — в Москве. По распоряжению президента, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей, парки и рестораны в столице в это время работать не будут. Это делается в целях сдержать распространение вируса. Власти города ввели ряд ограничительных мер. В частности, людям старшего возраста рекомендовали две недели не выходить из дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения