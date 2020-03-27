Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Основатель и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild.

57-летний музыкант находится в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что у артиста крайне высокая температура.

Подробности пока не раскрываются.

26 марта стало известно, что в Москве в медицинский центр госпитализировали артиста Игоря Николаева, у него диагностирована пневмония и подозревается коронавирус.

Ранее в марте Линдеманн выступил в Москве, после чего вернулся в Берлин. Музыкант также посетил Украину и покатался на «фонящей» карусели в Припяти.

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