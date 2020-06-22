Валуев оценил появление флага ЛГБТ на скульптуре «Родина-мать» в Киеве

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал появление флага ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

«Мерзость содеянного зашкаливает, но это стало обычной практикой», — оценил Валуев. Он пояснил, что опубликовал «эту гнусь», потому что выступает против «переформатирования истории».

Депутат добавил, что его на самом деле это не очень волнует. «По сути другая страна, пусть разбираются сами», — заключил бывший боксер.

Ранее Валуев также ответил на предложение гей-журнала «познакомиться поближе». Депутат отказался, заявив, что информацию о нем редакция может найти в «Википедии», и перечислил членов своей семьи.

21 июня 2020 года в Киеве состоялся онлайн-марш равенства KyivPride в рамках месяца ЛГБТ в мире. Активисты запустили дрон с флагом ЛГБТ. Он завис над памятником «Родины-матери» так, что флаг словно оказался повешен на меч скульптуры. Позднее это назвали монтажом.

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