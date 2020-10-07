На зданиях ФСБ, Минкульта и Верховного суда вывесили радужные флаги

Участники группы Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ряда российских госучреждений в Москве. Фото опубликовано на странице коллектива в Facebook.

Так, флаги ЛГБТ появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Участники Pussy Riot выставили ряд требований, включающих расследование похищений и преследования ЛГБТ-активистов, легализацию однополых браков, а также отмену запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Акцию приурочили ко дню рождения президента России Владимира Путина.

В августе сообщалось, что над Кремлем пролетел ЛГБТ-флаг. Перформанс под названием «ЛГБТ над Кремлем» организовал художник, бывший мэр Архангельска Александр Донской. Подвешенный к воздушным шарам радужный флаг поднялся в воздух на Манежной площади и полетел в сторону Кремля.