В Госдуме заступились за обвиненный в пропаганде ЛГБТ сериал «Чики»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заступилась за сериал «Чики», который обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма. В своем Telegram-канале парламентарий назвала автора жалобы общественного уполномоченного по защите семьи Ольгу Баранец самозванкой.

По словам Пушкиной, Баранец — не омбудсмен и не относится к членам института уполномоченных по правам человека в России. «Чем прославилась “неуполномоченная”? Выступает за физические наказания детей, против вакцинации, заявляла, что от насилия в семьях мужчины страдают чаще, чем женщины», — написала депутат.

Парламентарий отметила, что направленное в полицию и Роскомнадзор заявление — «абсолютно безграмотная, юридически ничтожная бумажка, написанная человеком, который не знает ни русского языка, ни российских законов и не дружит со здравым смыслом». Как заметила Пушкина, «большая заслуга создателей сериала — начать говорить о реальных людях и реальных проблемах, отбирая эту повестку у самозванцев и мракобесов».

Баранец обвинила создателей сериала в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма», обратив внимание на то, что главные героини фильма работают проститутками, а сам сериал содержит «сцены физического и психологического насилия». Также омбудсмена возмутило то, что «в сериале уделено много внимания гомосексуальной половой ориентации» несовершеннолетнего персонажа.

Комедийная драма «Чики» рассказывает о трех проститутках, начавших новую жизнь и открывших бизнес по совету подруги. Первые две серии были размещены на платформе more.tv 4 июня 2020 года. Главные роли в проекте исполнили Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова.